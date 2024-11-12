Главы двух районов Белгородской области вступили в добровольческий отряд

БЕЛГОРОД, 12 ноя — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что глава Корочанского района Николай Нестеров и глава Новооскольского округа Андрей Гриднев приняли решение вступить в ряды добровольческого подразделения «Барс-Белгород».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии