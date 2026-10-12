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Регионы России

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На взломанной PlayStation 5 запустили диски PlayStation 2 через новый эмулятор PS5SX2

На взломанной PlayStation 5 запустили диски PlayStation 2 через новый эмулятор PS5SX2

PS5SX2 предлагает ряд улучшений по сравнению с оригинальной PS2, включая повышение разрешения до 4K, применение фильтров изображения, таких как AMD FSR, патчи для широкоформатного режима и стабильную работу в 60 кадрах в секунду.

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