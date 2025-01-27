Военкор Хассан Насср рассказал о подвигах экипажа Т‑72 при взятии В.Новосёлки

Военный журналист RT Хассан Насср пообщался с танкистами из состава группировки «Восток», которые участвовали в освобождении Великой Новосёлки и оказывали поддержку российской пехоте в самых сложных ситуациях.
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