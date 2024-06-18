А вот и полноценный трейлер Светлячка — главной звезды патча 2.3 Honkai: Star Rail Соз...

А вот и полноценный трейлер Светлячка — главной звезды патча 2.3 Honkai: Star RailСоздатели игры Honkai: Star Rail в преддверии обновления “Прощай, Пенакония” опубликовали трейлер Светлячка, нового играбельного персонажа, который появится в версии 2.