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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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А вот и полноценный трейлер Светлячка — главной звезды патча 2.3 Honkai: Star Rail Соз...

А вот и полноценный трейлер Светлячка — главной звезды патча 2.3 Honkai: Star Rail Соз...

А вот и полноценный трейлер Светлячка — главной звезды патча 2.3 Honkai: Star RailСоздатели игры Honkai: Star Rail в преддверии обновления “Прощай, Пенакония” опубликовали трейлер Светлячка, нового играбельного персонажа, который появится в версии 2.

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