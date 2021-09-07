Суд вынес приговор бизнесмену Анатолию Быкову

Предприниматель был задержан правоохранительными органами 7 мая 2020 года. Полиция провела обыск в его домах, после чего ему официально выдвинули обвинение в организации убийства двух жителей Красноярска — Кирилла Войтенко и Александра Наумова.
Предприниматель был задержан правоохранительными органами 7 мая 2020 года. Полиция провела обыск в его домах, после чего ему официально выдвинули обвинение в организации убийства двух жителей Красноярска — Кирилла Войтенко и Александра Наумова.
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