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Суд вынес приговор бизнесмену Анатолию Быкову

Суд вынес приговор бизнесмену Анатолию Быкову

Предприниматель был задержан правоохранительными органами 7 мая 2020 года. Полиция провела обыск в его домах, после чего ему официально выдвинули обвинение в организации убийства двух жителей Красноярска — Кирилла Войтенко и Александра Наумова.

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