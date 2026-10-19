Глава МИД России Сергей Лавров назвал религиозный фактор одним из триггеров украинского конфликта. «На Украине этот фактор действительно является одним из триггеров нынешнего кризиса», — сказал он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.