Глава МИД России Сергей Лавров назвал религиозный фактор одним из триггеров украинского конфликта. «На Украине этот фактор действительно является одним из триггеров нынешнего кризиса», — сказал он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.
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