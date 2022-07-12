Часть Симферополя до конца дня осталась без воды

Из-за аварии на сетях холодного водоснабжения часть улиц Симферополя сегодня осталась без воды. Фото: Наталья СомоваВодоснабжения не будет с 08:00 до 17:00 по следующим адресам: улица Крылова(частично), улица Красноармейская (частично), улица Ростовская, улица Никанорова, улица Смольная, улица Садовая(частично), переулок Трамвайный(частично), улица Камская, улица Лизы Чайкиной, улица Шалфейная, улица Киевская(частично), улица Кечкеметская, а также прилегающие улицы», — сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.