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Александр Большунов выступит на этапе Кубка мира в Планице в спринте и скиатлоне

Чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов планирует выступить в двух гонках на этапе Кубка мира в Планице, сообщил тренер российской команды Юрий Бородавко.

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