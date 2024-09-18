Глава СК России поручил возбудить дело по факту ДТП в Нижнем Новгороде

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с автобусом и «Газелью» в Нижнем Новгороде, в результате которого пострадали три человека, в том числе два ребенка.
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