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Анатолий Кашпировский: возвращение главного мага СССР в новое столетие

Анатолий Кашпировский: возвращение главного мага СССР в новое столетие

Анатолий Кашпировский: возвращение главного мага СССР в новое столетие Ольга ВайленкоАнатолий Кашпировский, бывший гуру телеэкранов Советского Союза, вновь выходит на передний план, возрождая свои экстраординарные методы и привлекая внимание современных поклонников, сообщают журналисты сайта pronedra.

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