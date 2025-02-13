🇰🇵🇺🇸🇰🇷 На этой неделе в южнокорейский порт Пусан зашла атомная подводная лодка ВМС США «Александрия».
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🇰🇵🇺🇸🇰🇷 На этой неделе в южнокорейский порт Пусан зашла атомная подводная лодка ВМС США «Александрия».
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