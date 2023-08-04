Отречение Авена от России: как российский миллиардер заслужил прощение в Англии Елена ГалицкаяБывший министр внешнеэкономических связей РФ и сооснователь «Альфа-банка» Пётр Авен* делает всё, чтобы остаться жить в Англии в своём лондонском замке.