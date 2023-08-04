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Отречение Авена от России: как российский миллиардер заслужил прощение в Англии

Отречение Авена от России: как российский миллиардер заслужил прощение в Англии

Отречение Авена от России: как российский миллиардер заслужил прощение в Англии Елена ГалицкаяБывший министр внешнеэкономических связей РФ и сооснователь «Альфа-банка» Пётр Авен* делает всё, чтобы остаться жить в Англии в своём лондонском замке.

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