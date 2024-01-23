Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Зеленский о поддержке США Украины:

Зеленский о поддержке США Украины:

«Думаю, что они могли бы дать нам ещё больше, чтобы победить, мы не сможем выжить без США». Президент Украины в интервью заявил, что «не волнуется из-за конгрессменов или сенаторов» США, которые должны рассмотреть запрос президента Джо Байдена о дополнительном финансировании Киева.

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