Бездетные советские актрисы

Всем привет. У этих актрис была неимоверная слава, армия поклонников и лучшие роли в кино. Однако некоторым из них хотелось далеко не этого, а простого женского счастья в виде материнства, но по разным причинам их мечты не сбылись.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)