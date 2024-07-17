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Журналистка ван ден Энде: санкции ЕС не сработали — в магазинах Москвы есть все

Журналистка ван ден Энде: санкции ЕС не сработали — в магазинах Москвы есть все

В московских магазинах есть почти все. Антирооссийские санкции Евросоюза не сработали. Такое мнение РИА «Новости» выразила журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде, которая уже два года проживает в российской столице.

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