Кирилл Капризов стал первой звездой дня в НХЛ. Российский форвард «Миннесоты» забил 2 гола в матче чемпионата НХЛ с «Бостоном» (4:2).
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