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«Стреляли наши, без предупреждения». Революция в Алматы глазами очевидцев - «Общество»

«Стреляли наши, без предупреждения». Революция в Алматы глазами очевидцев - «Общество»

Мирный протест в Алматы 5 января превратился в настоящую революцию: разгром и поджог акимата, захват президентской резиденции, баррикады в городе, выстрелы и слезоточивый газ.

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