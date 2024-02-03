Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 235 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    В НАТО хохлорейх принимать не хотят, так они надеются, что такие соглашения со странами НАТО по отдельности, им помог...FAZ: договор о бе...
  • Вера Фоменко
    Кругом враги, которые всю свою сознательную жизнь живут на деньги, получаемые от России. И гадят, гадят, гадят!!!СК: в Северной Ос...
  • Ed Red
    Да никакого сокращения нет и не будет. На что рассчитывают источники этого фейка совершенно непонятно. Дураки этого у...Forbes: США преда...

МВД: получивших гражданство или ВНЖ других стран россиян стало вдвое больше

МВД: получивших гражданство или ВНЖ других стран россиян стало вдвое больше

Министерство внутренних дел (МВД) России в 2023 году привлекло к административной ответственности почти в два раза больше россиян, которые не уведомили о наличии второго гражданства или ВНЖ иностранного государства, чем в 2022 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх