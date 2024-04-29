Переплата по ипотеке в России вырастет более чем в два раза

После отмены ипотеки с господдержкой доступность кредитов для покупки жилья может резко сократиться для тех, кто не попадет под условия целевых льготных программ, рассказали «Известиям» в федеральной компании «Этажи».
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