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Царьград

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Москва выбирает имя альпаке: голосуй за Инти, Пачу или Зефир!

Москва выбирает имя альпаке: голосуй за Инти, Пачу или Зефир!

В Москве "Активный гражданин" проводит голосование за имя белоснежного самца альпаки в зоопарке. Среди предложений — Инти, Пача, Куско и другие.

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