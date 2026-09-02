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Царьград

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Хуснуллин и Шуваев обсудили подготовку Белгородчины к зиме

Хуснуллин и Шуваев обсудили подготовку Белгородчины к зиме

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин и врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев обсудили подготовку региона к отопительному сезону и планы по социально-экономическому развитию, уделив внимание инфраструктуре и федеральной поддержке.

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