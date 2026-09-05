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Контрафронт

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Сомали: Протестующие вышли на улицы в Гарбахари, регион Гедо, во второй половине дня, осуждая...

Сомали: Протестующие вышли на улицы в Гарбахари, регион Гедо, во второй половине дня, осуждая предполагаемый удар турецкого беспилотника, в результате которого 4 сентября три человека погибли и еще один был ранен в районе Дулоу.

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