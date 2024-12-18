Александр Жаров: «Российскому медиабизнесу нужно оставаться вечно молодым»

Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» дал большое интервью информационному агентству ТАСС. Пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинга»Александр Жаров рассказал о работе Холдинга в 2024 году, грядущих премьерах, а также стратегии международной деятельности и развитии цифровых активов.