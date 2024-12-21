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Юрий Котенок: Официальное заявление МО РФ по налету украинских БПЛА на Татарстан:

Юрий Котенок: Официальное заявление МО РФ по налету украинских БПЛА на Татарстан:

Официальное заявление МО РФ по налету украинских БПЛА на Татарстан:— БПЛА применялись в три волны и шли с разных направлений;— четыре беспилотника уничтожены дежурными средствами ПВО;— еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ.

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