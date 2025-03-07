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Велемудр. Мир тесен.

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  • ММ
    А древние цивилизации плевали на мнения археологов и историков. Достаточно почитать Махабхарату и ее очерки про древн...«Страна городов» ...
  • В С
    👍«Страна городов» ...
  • Малик Гумеров
    "Известен поэтапный прогресс цивилизации:" - от тупых проституток - историков и прочих ?                4 млрд. лет -...«Страна городов» ...

«Страна городов» - аналог Аркаима обнаружен при раскопках

«Страна городов» - аналог Аркаима обнаружен при раскопках

Многим, кто интересуется древней историей, знаком археологический объект, который назвали Аркаим.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
&quot;Известен поэтапный прогресс цивилизации:&quot; - от тупых проституток - историков и прочих ?                4 млрд. лет - люди такие же как  и сегодня  жили(артефакты)  !    Наша на Земле  5-я или 6-я цивилизация !    По уровню развития с предыдущими =  пока  дитя малое , сосунок !                                                                          На 10 , на 100 порядков высокоразвитее цивилизации сгинули ... !              ???                   Наша  еще дитя  - но  тоже  уже вступила на тропу вектором  в утопию , в небытие - самоуничтожается !           Будущность возможна только если   работают условия  взращивания из людей  ЧЕЛОВЕКОВ !
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19 час.
В С
👍
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12 час.
М
ММ
А древние цивилизации плевали на мнения археологов и историков. Достаточно почитать Махабхарату и ее очерки про древнюю атомную высокотехнологичную войну с летательными аппаратами и перечислением поражающих факторов атомного взрыва. Ну и до кучи городище в Мохенджо Даро, с эпицентром атомного взрыва и радиоактивными скелетами..
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11 час.
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