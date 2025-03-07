«Страна городов» - аналог Аркаима обнаружен при раскопках

МГ

Малик Гумеров

"Известен поэтапный прогресс цивилизации:" - от тупых проституток - историков и прочих ? 4 млрд. лет - люди такие же как и сегодня жили(артефакты) ! Наша на Земле 5-я или 6-я цивилизация ! По уровню развития с предыдущими = пока дитя малое , сосунок ! На 10 , на 100 порядков высокоразвитее цивилизации сгинули ... ! ??? Наша еще дитя - но тоже уже вступила на тропу вектором в утопию , в небытие - самоуничтожается ! Будущность возможна только если работают условия взращивания из людей ЧЕЛОВЕКОВ !