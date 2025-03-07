Многим, кто интересуется древней историей, знаком археологический объект, который назвали Аркаим.
«Страна городов» - аналог Аркаима обнаружен при раскопках
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
"Известен поэтапный прогресс цивилизации:" - от тупых проституток - историков и прочих ? 4 млрд. лет - люди такие же как и сегодня жили(артефакты) ! Наша на Земле 5-я или 6-я цивилизация ! По уровню развития с предыдущими = пока дитя малое , сосунок ! На 10 , на 100 порядков высокоразвитее цивилизации сгинули ... ! ??? Наша еще дитя - но тоже уже вступила на тропу вектором в утопию , в небытие - самоуничтожается ! Будущность возможна только если работают условия взращивания из людей ЧЕЛОВЕКОВ !
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19 час.
В С
👍
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12 час.
М
ММ
А древние цивилизации плевали на мнения археологов и историков. Достаточно почитать Махабхарату и ее очерки про древнюю атомную высокотехнологичную войну с летательными аппаратами и перечислением поражающих факторов атомного взрыва. Ну и до кучи городище в Мохенджо Даро, с эпицентром атомного взрыва и радиоактивными скелетами..
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11 час.
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