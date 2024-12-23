Мошенники нашли новую схему для кражи аккаунтов с "Госуслуг"

Мошенники нашли новый способ кражи аккаунтов пользователей с "Госуслуг" – теперь они создают поддельные справочные сайты и публикуют там фейковые номера служб поддержки "Госуслуг", на которые звонят доверчивые пользователи портала и выполняют команды злоумышленников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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