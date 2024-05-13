В Пермском крае предупредили о похолодании

В ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета сообщили, что в крае ожидается ещё одна прохладная неделя с 13 по 19 мая, температура воздуха будет ниже нормы на семь—девять градусов.
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