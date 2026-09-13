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Царьград

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Артем Березин рассказал, как присадки не решат проблему с топливом

Артем Березин рассказал, как присадки не решат проблему с топливом

Артем Березин рассказал, как даже качественные присадки не смогут решить проблему низкокачественного топлива с высоким содержанием серы или этанола, а также дал три совета для эффективного использования присадок: заливка, прогрев двигателя и точный расчет дозы.

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