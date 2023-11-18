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Джордж Расселл: «Пилоты Феррари» смотрятся так, будто они в своей лиге. У них вообще не было проблем с грануляцией покрышек»

Пилот «Мерседеса» подвел итоги квалификации, отметив, что его не слишком волновал конечный результат при условии попадания в топ-10.

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