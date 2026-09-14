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Александр Радулов: «По молодости сходил с ума по брендовым вещам. Батя говорил: «Зачем тебе это? Копи, сохрани». Совет молодым пацанам – нужно вкладывать в свое жилье»

Нападающий « Локомотива » Александр Радулов дал совет молодым хоккеистам. «Я вырос в небогатой семье.

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