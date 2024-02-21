Парня, который даже в армии не служил, поздравляют с 23 февраля, а на меня, работающую в силовой структуре, всем плевать

В

Воробей

Можно предположить, что эта женщина хронически сексуально неудовлетворённая. Что вполне нормально в семье, где главой фактически является жена. Отсюда и странная высосанная из пальца обидчивость, проистекающая из высокого уровня накопленной внутренней негативности, как раз из-за хронической сексуальной неудовлетворённости, лишь ищущей какого-то благовидного предлога для излияния наружу. Так уж устроены мужская и женская психики, что сексуальная потенция в отношении обоих может существовать только при условии главенства мужчины. Тогда подсознание каждого ощущает себя на своём месте. А если ситуация реверсирована - главой семьи является жена, тогда у неё подсознание ощущает себя в опасности из-за отсутствия надёжного защитника, и пассивный муж трактуется как квази-сыночек, а у него подсознание трактует её в качестве квази-мамочки. Понятно, что секс между квази-мамочкой и квази-сыночком ни одной из сторон, по крайней мере на уровне их подсознаний, не очень-то поддерживается. Ей бы подыскать какой-то метод периодически эффективно спускать внутреннее напряжение. И тогда они вполне смогли бы продолжать счастливое сожительство - пусть и асексуальное, понятное дело.