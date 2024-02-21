Меня ужасно злит, что мои родители и родители моего парня до сих пор живут устаревшими стереотипами о ролях мужчины и женщины.
Парня, который даже в армии не служил, поздравляют с 23 февраля, а на меня, работающую в силовой структуре, всем плевать
Комментарии
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Samarium
Военнослужащие это только личный состав ВС РФ и ВОЕННЫЕ пенсионеры....Все остальные представители силовых структур имеют свои ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ праздники... Мужчины и женщины, служащие в ВС, все равны и это их праздник в равной степени....
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17 час.
Валерия
МВД защищает не отечество, а общественный порядок и никакого отношения к 23 февраля не имеет. Если мне не изменяет память, то ваш праздник 10 ноября и называется -профессиональный праздник сотрудников МВД.
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15 час.
В
Воробей
Можно предположить, что эта женщина хронически сексуально неудовлетворённая. Что вполне нормально в семье, где главой фактически является жена. Отсюда и странная высосанная из пальца обидчивость, проистекающая из высокого уровня накопленной внутренней негативности, как раз из-за хронической сексуальной неудовлетворённости, лишь ищущей какого-то благовидного предлога для излияния наружу. Так уж устроены мужская и женская психики, что сексуальная потенция в отношении обоих может существовать только при условии главенства мужчины. Тогда подсознание каждого ощущает себя на своём месте. А если ситуация реверсирована - главой семьи является жена, тогда у неё подсознание ощущает себя в опасности из-за отсутствия надёжного защитника, и пассивный муж трактуется как квази-сыночек, а у него подсознание трактует её в качестве квази-мамочки. Понятно, что секс между квази-мамочкой и квази-сыночком ни одной из сторон, по крайней мере на уровне их подсознаний, не очень-то поддерживается. Ей бы подыскать какой-то метод периодически эффективно спускать внутреннее напряжение. И тогда они вполне смогли бы продолжать счастливое сожительство - пусть и асексуальное, понятное дело.
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5 час.
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