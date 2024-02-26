Маленький и злой на Ви: стало известно, кто не простит Тэхену разлуку из-за армии

Привет, АРМИ! Сегодня мы заглянули на местный форум поклонников группы BTS, на котором была поднята интересная тема: кто больше всего скучает по артистам, пока они находятся в армии? Конечно, волнения, в первую очередь, испытывают родители, которые очень хотят, чтобы их детям было комфортно в том коллективе, в котором они находятся сейчас.