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Нужно ли добавлять родителей в студенческие чаты: мамы в соцсетях устроили горячий спор

Нужно ли добавлять родителей в студенческие чаты: мамы в соцсетях устроили горячий спор

А вы как считаете? фото: PV productions/Shutterstock/Fotodom.ru Анастасия Кошелкина Редактор Редактор Parents с 6-летним стажем в журналистике В соцсети мне попалась ветка, в которой мамы «сыночек-корзиночек» обсуждают, могут ли родители добавляться в студенческие чаты.

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