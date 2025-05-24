Александр Зверев: «Когда летел в Париж, в самолет ударила молния. Пришлось экстренно сесть в Гамбурге»

«Добрался потрясающе. Есть несколько забавных историй (улыбается). Поездка сюда получилась любопытной, потому что мы вместе с Лехечкой, Накашимой и несколькими парниками вылетели из Гамбурга вчера вечером в 18:45, и в самолет ударила молния.