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Когда прекратится морось в Уссурийске, рассказали синоптики (интерактивная метеокарта)

Когда прекратится морось в Уссурийске, рассказали синоптики (интерактивная метеокарта)

Неприятный сюрприз в виде осадков подготовила жителям Уссурийска погода на Пасху. Обещанный ранее снег, к счастью, не дошел до города, но впечатление от праздника подпортила неприятная морось.

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