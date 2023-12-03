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Россия может увеличить экспорт дизеля на 28% до конца года

Россия может увеличить экспорт дизеля на 28% до конца года

Россия может увеличить экспорт дизеля на 28% до конца года Наталья МарковаВ России планируется значительное увеличение объемов экспорта дизельного топлива, эта информация опубликована в деловом издании Bloomberg.

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