Россия может увеличить экспорт дизеля на 28% до конца года Наталья МарковаВ России планируется значительное увеличение объемов экспорта дизельного топлива, эта информация опубликована в деловом издании Bloomberg.
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