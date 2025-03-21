МВД России переобъявило в розыск главу ГУР Украины Буданова

Агентство ТАСС, ссылаясь на базу розыска МВД РФ, сообщило, что в розыск переобъявлены экс-командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) .