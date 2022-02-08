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В Челябинской области резко выросла смертность от ковида

В Челябинской области резко выросла смертность от ковида

За сутки скончались 20 человек. Цифры по ежедневному количеству заболевших немного снизились, если пару дней назад они переваливали за пять тысяч человек, то сегодня положительный ПЦР пришел 4416 пациентам.

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