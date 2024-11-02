Владимир Колокольцев наградил якутского полицейского, который спас провалившегося под лёд мужчину

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев наградил отличившегося сотрудника отдельного батальона патрульно-постовой службы МУ МВД России «Якутское» старшего сержанта полиции Прокопия Кириллина ведомственной медалью «За смелость во имя спасения».
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