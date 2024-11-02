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Закон, порядок, государство

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Владимир Колокольцев наградил якутского полицейского, который спас провалившегося под лёд мужчину

Владимир Колокольцев наградил якутского полицейского, который спас провалившегося под лёд мужчину

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев наградил отличившегося сотрудника отдельного батальона патрульно-постовой службы МУ МВД России «Якутское» старшего сержанта полиции Прокопия Кириллина ведомственной медалью «За смелость во имя спасения».

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