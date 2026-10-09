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Пятый канал

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В России 39 человек осудили за поджоги авиатехники, объектов транспорта и связи

В России 39 человек осудили за поджоги авиатехники, объектов транспорта и связи

Российские суды приговорили к длительным срокам лишения свободы 39 человек, которые, по данным ФСБ, совершали поджоги авиационной техники, объектов транспорта и связи, а также готовили диверсии на железнодорожной инфраструктуре по заданиям украинских спецслужб.

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