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Царьград

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Московский суд отправил гражданина США Джозефа Татера на принудительное лечение

Московский суд отправил гражданина США Джозефа Татера на принудительное лечение

Московский суд принял решение о принудительной госпитализации гражданина США Джозефа Татера, обвиняемого в нападении на полицейского, из-за обнаруженного у него психического расстройства.

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