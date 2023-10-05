Клинтон поздравлял Ельцина с разрешением конституционного кризиса в 1993 году

Экс-глава Соединенных Штатов Билл Клинтон на следующий день после нанесения ударов из танка по зданию Верховного Совета в российской столице передал свои поздравления тогдашнему президенту РФ Борису Ельцину в связи с решением конституционного кризиса.
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