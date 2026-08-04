США ввели санкции против ряда структур Минобороны России

США ввели санкции в отношении ряда структур российского Минобороны. В частности, ограничения затронули Сухопутные войска, главное ракетно-артиллерийское управление, а также управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)