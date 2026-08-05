Происшествия
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Происшествия

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В Петербурге задержали администратора мошеннических колл-центров

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативниками Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России совместно с УФСБ России по г.

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