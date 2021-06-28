Против лома нет приема: Анатолий Вассерман пояснил, почему Киркорова столь быстро убрали из черного списка Маша МедведеваНедавно россиян рассмешило включение Филиппа Бедросовича в список нежелательных гостей на Украине Филипп Киркоров, photo: instagram.
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