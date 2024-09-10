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Немецкая пресса: Значительная часть поставленных Украине САУ PzH 2000 вышла из строя

Немецкая пресса: Значительная часть поставленных Украине САУ PzH 2000 вышла из строя

Украинская армия не имеет возможности применять на поле боя значительную часть поставленных ей западными странами самоходных гаубиц по причине отсутствия запчастей.

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