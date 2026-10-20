Архивные снимки порой рассказывают о прошлом больше, чем официальные документы. На них можно увидеть будущих звёзд до того, как они стали легендами, странные бытовые приспособления и сцены, которые сегодня кажутся невероятными.
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