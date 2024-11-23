В Мариинском дворце прошло награждение петербургских команд по пляжному футболу

Спортсмены из клуба «Кристалл» показали высокие результаты на всероссийских соревнованиях В Мариинском дворце состоялось награждение команд-чемпионов петербургского клуба «Кристалл», участие в котором принял председатель ЗакСа Александр Бельский.
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