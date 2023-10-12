Тема изучения «мовы» в новых российских регионах снова стала предметом обсуждения, чтобы не сказать — хайпа, в соцсетях.
Возвращение к самим себе: аккуратно, но последовательно
Комментарии
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Наталья Политова
Не уподобляйтесь бандеровцам. Закон как раз предусматривает возможность изучения любого из трёх языков - русского. украинского, крымско-татарского.
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3 н.
F I
У нас есть Татарстан. Как там с татар теле ? Так должно быть и с мовой ,а не выдумывать велосипед
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3 н.
Мария Беликова
Зачем понижать культуру и внедрять малограмотный диалект русского языка? Давайте уже тогда и шаровары введём в школьную форму!
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1 н.
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