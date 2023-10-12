Возвращение к самим себе: аккуратно, но последовательно

Не уподобляйтесь бандеровцам. Закон как раз предусматривает возможность изучения любого из трёх языков - русского. украинского, крымско-татарского.

F I

У нас есть Татарстан. Как там с татар теле ? Так должно быть и с мовой ,а не выдумывать велосипед