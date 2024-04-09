Бойцы ВС РФ поразили дронами-камикадзе опорный пункт ВСУ в районе Работино

Российские силы из 42-й гвардейской дивизии задействовали беспилотники для нанесения удара по опорному пункту ВСУ в районе Работино Запорожской области, в результате чего были уничтожены по меньшей мере восемь украинских военнослужащих.
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